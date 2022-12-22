«Иди ко мне»: Прилучный страстно поцеловал Бузову при беременной жене
Фото: Мария Торопова/ Starface.ru
Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный счастлив в браке с возлюбленной Зепюр Брутян. Молодые люди постоянно вместе и демонстрируют в соцсетях идеальные отношения. Но это не мешает известному ловеласу признаваться в любви другим девушкам и даже целовать их на глазах у изумленной публики.
На днях Прилучный вместе с женой, которая сейчас находится в «интересном положении», посетили светское мероприятие. На сцене выступала поющая телеведущая Ольга Бузова в эффектном красном наряде. В Сети опубликовали любопытное видео после номера исполнительницы. Внизу, у сцены стоял Павел под руку с женой и завороженно смотрел на певицу.
«Люблю тебя», – говорит на кадрах актер.
Ольга, видимо, не сразу поняла, кто именно рядом с ней и заявила, что мечтала познакомиться с прекрасным мужчиной. На что Прилучный, перейдя на мат, сказал, что они уже знакомы.
«Ты издеваешься? Мы с тобой лет десять знакомы. Иди сюда», – поворчал «Мажор».
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Пользователи Сети заметили, что артист никак не мог отпустить руку теледивы и тянулся к ней, чтобы поцеловать. Ольга наклонилась и подставила щеку. Интересно, что рядом с Павлом все это время была его беременная жена. Зепюр держала мужчину за другую руку и смеялась. Но поклонники не поверили, что девушке нравится флирт ее мужа с блондинкой.
Ранее мы писали о том, что Прилучный начал испытывать проблемы со здоровьем во время беременности жены.