«Иди ко мне»: Прилучный страстно поцеловал Бузову при беременной жене

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный счастлив в браке с возлюбленной Зепюр Брутян. Молодые люди постоянно вместе и демонстрируют в соцсетях идеальные отношения. Но это не мешает известному ловеласу признаваться в любви другим девушкам и даже целовать их на глазах у изумленной публики.

На днях Прилучный вместе с женой, которая сейчас находится в «интересном положении», посетили светское мероприятие. На сцене выступала поющая телеведущая Ольга Бузова в эффектном красном наряде. В Сети опубликовали любопытное видео после номера исполнительницы. Внизу, у сцены стоял Павел под руку с женой и завороженно смотрел на певицу.

«Люблю тебя», – говорит на кадрах актер.

Ольга, видимо, не сразу поняла, кто именно рядом с ней и заявила, что мечтала познакомиться с прекрасным мужчиной. На что Прилучный, перейдя на мат, сказал, что они уже знакомы.

«Ты издеваешься? Мы с тобой лет десять знакомы. Иди сюда», – поворчал «Мажор».