«Сразу призналась во всем мужу»: Татьяна Буланова рассказала об измене в браке

Певица Татьяна Буланова год назад вышла замуж в третий раз. Исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что в первом браке она попала в неловкую ситуацию. Подробностями этой истории артистка поделилась в интервью Панорама ТВ.

В 1992 году Татьяна Буланова вышла замуж за музыканта Николая Тагрина. Он стал продюсером тогда еще начинающей певицы, помог ей записать первые песни и сделал из нее звезду. В 1993 году у супругов родился сын Александр. Однако в 2000-х певица неожиданно познакомилась с тогдашним лидером «Зенита», футболистом Владиславом Радимовым, и закрутился роман.

Артистку стали все чаще замечать на футбольных матчах на стадионе «Петровский», а затем и в компании самого спортсмена. Появились слухи об отношениях Татьяны Булановой на стороне. Певица честно рассказала обо всем мужу.

«Когда я встретила Влада, то сразу призналась во всем мужу. Было тяжело и мне, и ему, но любовный треугольник для меня неприемлем. Это пошлость, дешевка», — заявила Татьяна Буланова.

Супруг не стал устраивать знаменитости скандалов, и в 2005 году пара развелась, но сохранила не только дружеские, но и деловые отношения — Николай Тагрин до сих пор является продюсером Татьяны Булановой.

В 2005 году звезда 90-х вступила в брак с Владиславом Радимовым, а спустя два года у пары родился сын Никита. Однако в середине 2010-х стали говорить о проблемах в отношениях артистки и футболиста, а потом и об изменах в браке. В 2016 году супруги развелись.

«Что касается второго брака, то я долго терпела, но потом произошло событие, после которого решила, что с меня достаточно. Не хочу говорить об этом подробно, по крайней мере в ближайшие годы», — высказалась певица.

В 2023 году Татьяна Буланова решила снова попытать счастья и вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал предприниматель Валерий Руднев.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Буланова назвала отношения с экс-супругом Владиславом Радимовым абьюзивными.