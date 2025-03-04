«Сразу предупредил»: Ольга Орлова раскрыла главный недостаток мужа, который на 10 лет старше нее

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова счастлива в браке с бизнесменом по имени Валерий. Она редко рассказывает об избраннике, однако в беседе с подписчиками внезапно раскрыла его главный недостаток.

«Когда он начал за мной ухаживать, сразу предупредил, что он не романтик, но сказал, что я никогда не пожалею, что выбрала его. У него другой психотип», — поведала ведущая «Дома-2» в личном блоге.

При этом Ольга подчеркнула, что действительно ни разу не пожалела о своем выборе.

«Так и вышло», - подтвердила Орлова.

Певица не скрывает, что муж часто балует ее дорогими подарками, однако хвастаться ими в соцсетях она не любит.

«Практически на все праздники муж дарит мне украшения или часы. Выставлять я это особо не люблю», — разоткровенничалась Ольга с поклонниками.

Напомним, 44-летняя Ольга Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий, который на 10 лет старше ее. В 2023 году у них родилась дочь Анна.

Ранее Ольга Орлова призналась, что не смогла бы построить отношения с мужчиной, который зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц. При этом певица подчеркнула, что никогда не искала денег.