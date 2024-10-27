Сразу предлагают скидку: Моргенштерн* поднял ценник на корпоративы до 15 млн рублей

Уехавший из России рэп-исполнитель и блогер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) поднял ценник на корпоративы почти на 6 миллионов рублей. Теперь желающим послушать хит про «Кадиллак» придется раскошелиться на 14,9 миллиона рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, организаторам корпоративов сразу же предлагают скидку в 20% при условии быстрого подписания договора.

В райдере артиста также произошли изменения. Например, из списка обязательных требований пропала водка и сократилось количество пива. Теперь в гримерке Алишера* должны стоять коньяк и вино, а также 15 банок пива вместо 30, мясные пиццы, энергетики и липовый мед.

На гастроли артист берет команду из 6-7 человек. При этом все приезжают из России. Им организаторы должны оплатить перелет в обе стороны.

Согласно договору, с Моргенштерном* категорически запрещается фотографироваться. Правило распространяется не только на поклонников, но и на организаторов и их детей.

Ранее стало известно, что мать Моргенштерна* не смогла погасить долги в размере трех миллионов рублей в России. Приставы не могут взыскать с нее деньги, так как у женщины их просто нет. Известно, что она вышла замуж и эмигрировала несколько лет назад.

*Признан иностранным агентом на территории России