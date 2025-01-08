«Сразу пишут»: Гуф пожаловался на повышенное внимание к своей персоне

Российский рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что устал от постоянного внимания публики к его действиям и поступкам. Своими досадами на этот счет он поделился в подкасте «#накипело с Артемом Карповым» на платформе VK VIDEO.

«Мне непонятно, чем я такой интерес вызываю. Я же не хожу на какие-то телешоу, не свечусь никуда, но стоит мне где-то оступиться — сразу пишут», — пожаловался музыкант.

При этом он признал, что порой становится героем светской хроники по своей собственной вине — по словам Гуфа, много дров в огонь подкидывает он сам своими прямыми эфирами.

Кроме того, Долматова крайне фрустрирует повышенное внимание к нему в общественных местах. Так, он утверждает, что не смог даже помочь своей невесте выбрать елку на Новый год, потому что в магазине все стали сразу поворачиваться в его сторону. Впрочем, рэпер не унывает и старается находить хорошее даже в неприятных вещах:

«Даже за продуктами только ночью могу сходить, или мы делаем доставку. Также с поесть. Сейчас уже, конечно, есть какие-то рестораны, где меня все знают, и все кто хотел, уже сфоткались», — резюмирует он.

Ранее мы писали о том, что новогоднюю елку — которая, видимо, и была куплена невестой Долматова без его участия — рэпер нарядил самостоятельно. Однако его возлюбленная стиль декора не оценила.