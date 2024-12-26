«Какой ужас»: невеста Гуфа Разият Салахова раскритиковала елку рэпера

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) украсил елку к Новому году. Правда, его новой избраннице Разият Салаховой она пришлась не по душе.

Девушка опубликовала фотографию праздничного дерева, сооруженного Долматовым, в социальных сетях и выразила свое вящее неудовольствие стараниями жениха.

«Какой ужас», — написала Разият.

Невеста рэпера также сообщила, что ей пришлось внести в декор елки определенные изменения, однако не стала уточнять, какие именно.

Предложение Салаховой рэпер сделал не так давно — это произошло на его московском концерте в ноябре. Во время выступления Гуф публично признался в любви своей девушке и предложил выйти за него замуж. Он вручил Разият букет красных роз и кольцо, после чего обнял ее. Сама девушка позже рассказала, что не ожидала такого развития событий.

Ранее бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что они с исполнителем, несмотря на разрыв, "остались семьей".