«Сразу ее очаровал во всей красе»: Сергей Лазарев встретил в пустыне певицу Дуа Липу

Певец Сергей Лазарев рассказал о неожиданной встрече в пустыне. Оказалось, что они с иностранной звездой Дуа Липой выбрали одно направление для отпуска и случайно пересеклись.

Исполнитель хита «Не могу молчать» поделился, что даже не думал познакомиться с Липой при таких странных обстоятельствах. Дело в том, что артист увиделся с ней, когда был, мягко говоря, не при параде — на Сергее были только плавки.

«Только что в таком виде встретил Дуа Липу у бассейна. Ну да, сразу ее очаровал во всей красе, какой есть, в чем мать родила практически», - рассказал Лазарев.

Напомним, что после череды новогодних концертов певец решил взять небольшую паузу и отдохнуть. Для «перезагрузки» он отправился в Латинскую Америку. Но уже совсем скоро он вернется в Россию, чтобы вновь приступить к работе.

К слову, 2025 год обещает быть для Сергея прибыльным. В январе стало известно, что он поднял гонорар за свои выступления до 8,5 млн рублей.

Ранее Сергей Лазарев сообщил, что поправился за праздники на 4 кг.