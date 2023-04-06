Сразу две бывшие возлюбленные заявили о желании вернуться к Прохору Шаляпину, а он вывел в свет новую

В Москве прошла премьера нового фильма, на которой побывали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Однако мероприятие могло закончиться весьма неприятным образом, так как Прохор Шаляпин собрал на красной дорожке сразу двух своих бывших возлюбленных, при этом сам пришел с новой спутницей. К счастью, никаких конфликтов не возникло, и артист смог уделить время всем, а также не обделил вниманием и журналистов.

Певец признался, что пришедшая с ним девушка – лишь приятельница, и их не связывают романтические отношения. По большому счету на премьеру он в принципе не собирался, но потом все-таки его «выдернули» из дома. При этом его экс-избранница Ольга Сан, ставшая одной из звезд кинокартины, посчитала, что Прохор пришел ради нее, чтобы поддержать. Более того, журналистам модель заявила, что они с вокалистом не расстались вовсе, и на самом деле они просто сильно поссорились из-за ее высказываний в СМИ.

Впрочем, Шаляпин с этим не согласен. Он уже давно объявил себя свободным человеком и рассказал о планах найти женщину, которая родит ему ребенка. Возможная кандидатка нашлась также среди бывших артиста. Анна Калашникова, которая, к слову, тоже была на премьере, призналась – ей уже давно говорят многие о воссоединении с Прохором, и она даже начала серьезно об этом задумываться.

«У нас уже очень хорошие отношения. Несмотря на то, что были очень тяжёлые конфликты, причём, неоднократно. <…> Многие говорят, что нам снова надо соединиться и нам нужна дочка. Просто у меня уже есть сын, а у Прохора еще нет детей. Может, стоит снова вступить в одну и ту же реку? Не знаю. Время покажет», - поделилась Калашникова с изданием mk.ru.

По словам Анны, Прохор и сам неоднократно упоминал ее имя, когда заговаривал о детях. Он делился, что их воссоединение вполне возможно, так как у них обоих сейчас проблемы на личном фронте.

Ранее певец Прохор Шаляпин признался в финансовых трудностях.