«Сразу далеко и навсегда послал»: Роман Костомаров отказался от работы с психологами

За четыре месяца врачам «Коммунарки» все-таки удалось стабилизировать состояние Романа Костомарова, который попал в больницу с пневмонией еще 10 января. Сейчас фигурист проходит сложную реабилитацию, чтобы вернуться к нормальной жизни, и работать ему предстоит еще довольно долго.

На данный момент спортсмен охотно занимается лечебной физкультурой и соблюдает все рекомендации медиков. Единственное, от чего он категорически отказался – это помощь психологов. Несмотря на то, что в течение всего лечения Роман проявлял агрессию и признаки сильной депрессии, прорабатывать проблемы со специалистами он не захотел. Однако, по словам источника издания PROZVEZD, и без сеансов психотерапии Костомаров уже чувствует себя лучше, хотя до этого он буквально бросался на персонал больницы.

«Каждый день его на кресле-каталке возят на реабилитацию, он занимается лечебной физкультурой. При чем в какой конкретно реабилитационный центр его возят, родственники держат в тайне. С психологом Костомаров не занимается, если честно, он сразу далеко и навсегда послал психологов», - поделился инсайдер.

Также, по информации СМИ, протезы Роману все еще не установлены, несмотря на то, что уже прошло достаточно времени с операций по формированию культей. Не выбрана даже фирма. Но при этом в целом восстановление проходит хорошо. Переводить фигуриста ни в какую другую больницу не собираются, но дату выписки пока никто назвать не может.

Ранее Оксана Домнина отреагировала на слухи, что Костомарова тайно увезли в Германию.