Сразились в «битве красоты»: Наташа Королева и ее невестка снялись на Мальдивах

Недавно певица Наташа Королева отправилась на Мальдивы вместе с сыном Архипом Глушко и его женой Мелиссой Волынкиной. Артистка и ее невестка поделились в соцсетях кадрами с отдыха, снявшись в откровенных купальниках.

В личном блоге Наташа Королева опубликовала видео, на котором предстала на пляже в купальнике «хищной» расцветки и белой рубашке на распашку. Певица станцевала на камеру, продемонстрировав фигуру, а затем направилась в сторону виллы, помахав рукой.

Знаменитость решила устроить себе на отдыхе экстремальное развлечение – искупалась со стаей акул. Наташа Королева призналась, что было волнующе, но захватывающе.

«Решила устроить себе перезагрузку в хорошей компании морских хищных красоток. Девчонки давно приглашали в гости, а я все как-то не решалась. А тут психанула! Было страшновато, но я справилась», — поделилась артистка.

Жена Архипа Глушко также поделилась роликом с Мальдив. Мелисса Волынкина снялась в белом откровенном бикини на пляже и на качелях, показав фигуру. «Мальдивы — это что-то волшебное!» — написала невестка Наташи Королевой.

Напомним, Архип Глушко и Мелисса Волынкина поженились 21 августа в Санкт-Петербурге. Примечательно, что дата бракосочетания совпала с годовщиной свадьбы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко — они зарегистрировали брак в этот же день 21 год назад.

Ранее сообщалось о том, что сваха Анна Осипова высказалась о браке сына Наташи Королевой.