НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 сентября 2024, 15:30
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Сразились в «битве красоты»: Наташа Королева и ее невестка снялись на Мальдивах

Певица Наташа Королева снялась с невесткой на пляже во время отдыха на Мальдивах.
Сразились в «битве красоты»: Наташа Королева и ее невестка снялись на Мальдивах

© Starface.ru

Недавно певица Наташа Королева отправилась на Мальдивы вместе с сыном Архипом Глушко и его женой Мелиссой Волынкиной. Артистка и ее невестка поделились в соцсетях кадрами с отдыха, снявшись в откровенных купальниках.

В личном блоге Наташа Королева опубликовала видео, на котором предстала на пляже в купальнике «хищной» расцветки и белой рубашке на распашку. Певица станцевала на камеру, продемонстрировав фигуру, а затем направилась в сторону виллы, помахав рукой.

Знаменитость решила устроить себе на отдыхе экстремальное развлечение – искупалась со стаей акул. Наташа Королева призналась, что было волнующе, но захватывающе.

«Решила устроить себе перезагрузку в хорошей компании морских хищных красоток. Девчонки давно приглашали в гости, а я все как-то не решалась. А тут психанула! Было страшновато, но я справилась», — поделилась артистка.

Жена Архипа Глушко также поделилась роликом с Мальдив. Мелисса Волынкина снялась в белом откровенном бикини на пляже и на качелях, показав фигуру. «Мальдивы — это что-то волшебное!» — написала невестка Наташи Королевой.

Напомним, Архип Глушко и Мелисса Волынкина поженились 21 августа в Санкт-Петербурге. Примечательно, что дата бракосочетания совпала с годовщиной свадьбы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко — они зарегистрировали брак в этот же день 21 год назад.

Ранее сообщалось о том, что сваха Анна Осипова высказалась о браке сына Наташи Королевой.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Наташа Королева
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