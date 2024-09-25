«Время покажет»: сваха высказалась про брак сына Наташи Королевой Архипа

Отношения сына Наташи Королевой и Тарзана (настоящее имя Сергей Глушко) Архипа вызвали большой резонанс в прессе. Все дело в том, что его возлюбленная Анна Валынкина когда-то работала стриптизёршей в ночном клубе. Из-за этого родители молодого человека не сразу приняли невестку, но в дальнейшем полюбили ее. 21 августа, в годовщину свадьбы Королевой и Тарзана, их наследник женился. Сваха Анна Осипова рассказала сайту «Страсти», насколько крепким будет брак Анны и Архипа.

До свадьбы пара встречалась на протяжении нескольких лет. На торжестве новоиспеченные свёкор и свекровь «отжигали» не хуже молодоженов. В тосте Тарзан сказал, что изначально семья не принимала девушку, но со временем они убедились в искренности ее чувств к сыну, и их сердце оттаяло.