Сраженная болезнью Высоцкая поскандалила со зрителями своей передачи

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая восхищает поклонников своей натуральной красотой. Но недавно в Сети появились слухи о том, что у 49-летней знаменитости есть проблемы со здоровьем. Многие заметили, что она выглядит нервной, а однажды даже сорвалась на гостей своей кулинарной передачи.

Заслуженная артистка ведет собственную программу «Едим дома». Во время съемок блондинка неожиданно начала разговаривать со зрителями на повышенных тонах. В Сети появилось видео, на котором Юлия с ножом в руках скандалит в студии.

«Не надо вас снимать? А что надо делать? Значит, нас снимать надо, а вас не надо. А почему это?» – возмущается теледива.

Кто-то из-за кадра ответил звезде: «Позорно».

Высоцкая не стала отрицать неприятный инцидент, а опубликовала этот отрывок в своем микроблоге. Многие посчитали, что это видео было постановочным. Ведь в обычной жизни у знаменитости очень спокойный характер.

Напомним, что недавно актриса пожаловалась на самочувствие. Она рассказала, что плотный график отразился на ее здоровье. В Сети ходят слухи, что ее намеченные спектакли в Санкт-Петербурге под угрозой отмены.

Ранее мы писали о том, что в Интернете появились интимные фото Высоцкой и Кончаловского.