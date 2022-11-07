В сеть попали интимные фото Высоцкой и Кончаловского

Откровенное фото Кончаловского и Высоцкой порадовали поклонников звездной пары

«Целуйте медленно, прощайте быстро» - таков рецепт долгой совместной близости между мужчиной и женщиной от Андрона Кончаловского.

Женившись в 61 год на 25-летней красавице-актрисе, Кончаловский обрел в своем пятом браке настоящее семейное счастье.

Вот уже 24 года между супругами царит полное взаимопонимание, и откровенное фото, попавшее недавно в Сеть, лишь подтверждает крепость и надежность чувств Андрона и Юлии.

Кстати, эту фотографию Высоцкая собственноручно выложила на своей страничке в социальной сети.л

«...Важно научиться понимать друг друга, дарить близкому человеку радость и получать радость от общения.

Это непросто. Но есть короткое правило, которое может помочь: прощайте быстро, целуйте медленно», - уверен режиссер.

ФОТО: East News/Дмитрий Коробейников