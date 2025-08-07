«Сравнивать приходится с 4-летним ребенком»: сын Собчак подвергся критике из-за неумения быстро читать

Евгений Тепляков раскритиковал сына Ксении Собчак из-за неумения быстро читать. Отец вундеркиндов высказался о Платоне на своем канале «Учимся с Алисой».

Евгений Тепляков не скрывает гордости за успехи своих детей. По его мнению, наследники показывают отличные результаты в учебе благодаря авторской методике. В качестве примера он привел сына Собчак, который в 8 лет, по мнению пользователей Сети, медленно читает. Евгений убежден, что журналистка пожалела денег на образование Платона.

«У меня вопрос: ну что, денег пожалела? Ну плати дальше за свою элитную школу, видно же разницу», — резко высказался Евгений.

Тепляков считает, что его дети делают больше успехов в чтении, чем сын Собчак. По мнению Евгения, в школе, в которой учится Платон, работают непрофессиональные учителя.

«Сам контекст: настолько неадекватный, ужасный и несоответствующий, что пытаются раскрутить чтение в противопоставлении работающей методике. Сравнивать приходится с 4-летним ребенком, который учится в вузе. Это прекрасная иллюстрация, чем мы отличаемся от большинства неумеющих работать учителей начальных классов», — высказался многодетный отец.

Евгений намекнул, что с Ксенией у него давний конфликт, причину которого раскрывать не стал.

