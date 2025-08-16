Сравнили с водителем грузовика: дочь Даны Борисовой рассказала, как ее травили в детстве

17-летняя дочь Даны Борисовой вспомнила, как однажды мать выгнала ее на улицу в чужой стране. Слова Полины Аксеновой цитирует StarHit.

Дочь российской телеведущей росла в непростых условиях. В частности, девушка до сих пор помнит, как ее звездная мама была зависима от запрещенных веществ.

«До пяти лет я видела ее очень мало. Потом, когда начался период употребления, мы стали видеться чаще, но это была уже другая мама, понимаете?» — делится Полина Аксенова.

По словам Полины, в их квартире нередко жили незнакомые люди, а однажды мать и вовсе оставила ее одну в другой стране.

«Самый жуткий момент был, когда мы на все лето уехали в Испанию. У мамы произошел нервный срыв. Она просто меня выгнала из дома. Я плакала навзрыд», — рассказывает она.

Спустя время отношения Даны Борисовой с дочерью наладились. Например, недавно Полина Аксенова решила принять участие в шоу «Выживалити. Наследники», и мама поддержала ее решение, ведь сама не раз становилась звездой подобных реалити.

Полина утверждает, что, несмотря на все трудности, у нее было счастливое детство. При этом девушка признается, что многие комплексы из-за внешности у нее появились от родителей, которым она всегда хотела соответствовать.

«Меня гнобили, что я толстенькая. Когда мне было 15 лет, вышла статья, в которой говорилось, что я на премьере какого-то фильма выглядела, как водитель грузовика», — раскрыла дочь Борисовой.

Кроме того, сам отец убеждал девушку в том, что она не соответствует стандартам красоты.

«Папа мне всегда с детства говорил, что девушки должны быть минимум от 170 ростом, а у меня 160, и это уже ненормально», — отметила Полина.

Именно из-за травли в какой-то момент девушка решилась на пластические операции, а в будущем она мечтает кардинально изменить фигуру.

