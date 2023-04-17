Сравнили с Аллегровой: над Региной Тодоренко неудачно пошутили в эфире шоу «Маска»

Телеведущая Регина Тодоренко в очередной раз привлекла к себе внимание. 32-летняя знаменитость в эфире шоу «Маска» на НТВ обиделась на ведущего за сравнение с певицей Ириной Аллегровой.

Ведущий шоу Вячеслав Макаров решил отгадать, кого из персонажей изобразила в этот раз Регина. Напомним, что артистка каждую программу подбирает стиль какой-нибудь героини. Мужчина предположил, что звезда вышла в образе Ирины Аллегровой. Тодоренко не оценила шутку коллеги.

«Слав, ну, как так? Ирина Аллегрова, снимаю маску», — обиженно ответила девушка.

Филипп Киркоров удивился, что у красавицы была такая реакция.

«А что такого?» — поинтересовался поп-король.

Теледива объяснила, что в четвертом сезоне шоу она подготовила только образы литературных персонажей. Артистка призналась, что в этот раз изобразила персонажа из своей книги про девушку, покоряющую Австралию.

«Я написала книгу для деток. И сегодня я Регина-путешественница», — высказалась звезда.

Ранее мы писали о том, 55-летний Филипп Киркоров унизил Регину Тодоренко в шоу «Маска» и забыл ее имя.