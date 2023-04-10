«Господи, дай ей разума»: Киркоров публично унизил Тодоренко в шоу «Маска»

В телеканале НТВ продолжается рейтинговое шоу «Маска», в котором известные люди из разных сфер готовят вокальные номера, скрываясь в костюмах сказочных персонажей. В минувшее воскресенье в эфир вышел девятый выпуск, в котором судьям удалось разоблачить Горностая, им была певица Диана Анкудинова, ставшая популярной после проекта «Ты супер!». Также члены жюри выдвинули новые версии по поводу и других участников. Однако в этот раз обычные обсуждения переросли в весьма неприятную ситуацию.

Регина Тодоренко, анализируя поведение Скорпиона, предположила, что под маской может скрываться ее бабушка Наташа, и эти слова коллеги вызвали негодование у председателя судей. Филипп Киркоров не смог скрыть раздражения и выдал: «Господи, дай ей разума». Этим заявлением он дал понять, что телеведущая говорит полную ерунду. А через некоторое время певец и вовсе забыл ее имя.

Во время обсуждения версий Филипп назвал Регину Кариной. Причем путает он коллег уже не впервые. В предыдущих выпусках артист уже называл Алексея Воробьева Андреем, а Валерию Валерой. Именно поэтому Тимур Родригез призвал Тодоренко не принимать близко к сердцу ни слова Киркорова о разуме, ни его ошибку.

«Быть Кариной, будучи Региной, не так страшно. Потому что быть Андреем, будучи Алексеем, хуже. Скоро и до меня доберется», - пошутил шоумен в эфире.

Филипп попытался оправдаться за свой конфуз. По его словам, проблемы с памятью у него появились после перенесенного короновируса. С этим он не может справиться до сих пор.

Ранее в шоу «Маска» разоблачили Скунса. Решающий голос против участника отдала Валерия, а когда увидела, кто скрывался в костюме, не смогла сдержать слез.