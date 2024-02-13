Сравнил себя с Маском: Аяз Шабутдинов пришел на суд с книгой Антуана де Сент-Экзюпери

Против блогера Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

13 февраля Таганский суд Москвы рассматривал вопрос о продлении ареста блогеру Аязу Шабутдинову. Бизнес-тренера обвиняют в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сейчас продавец курсов находится в СИЗО — однако срок нахождения в изоляторе истекал 16 февраля. Несмотря на то, что защита Шабутдинова настаивала на изменении меры пресечения, суд снова продлил его нахождение в СИЗО до 16 апреля. Кроме того, в отношении блогера возбуждено еще семь уголовных дел, рассказали следователи.

Отметим, что блогер в суде заявил, что входит в топ-5 самых вдохновляющих людей мира вместе с Илоном Маском и Павлом Дуровым. Он также принес с собой на заседание книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Цитадель».

«Человек, который вдохновил на бизнес целое поколение людей, прямо сейчас сидит в клетке», — заявил в суде Шабутдинов.

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