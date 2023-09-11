Сравнил с одним животным: дочь Заворотнюк пожаловалась на оскорбления со стороны мужа

Дочь Анастасии Заворотнюк решила порадовать избранника в честь его дня рождения и устроила мужчине трогательный сюрприз. Однако в самый ответственный момент Анна находилась не в лучшем состоянии: лицо девушки сильно отекло. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Чтобы увидеть улыбку мужа, Заворотнюк украсила дом воздушными шарами и даже организовала тайную вечеринку. Супруг Анны был в восторге от такого подарка, только вот сама девушка столкнулась с одной неприятностью. В роковой день ее лицо отекло, и она никак не могла исправить это.

Звездная наследница пожаловалась поклонникам на обидные шутки со стороны избранника.

«Он меня называет хорьком, потому что меня раздуло. Причем почему-то с двух сторон. Я сама как шарик сегодня», – рассказала она.

Ранее мы писали, что Любовь Успенская раскритиковала новую песню Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ). Она утверждает, что композиция «Дешевый русский» является плохой пародией на шансон.

*признан иноагентом на территории РФ