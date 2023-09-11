«Дешевая пародия»: Любовь Успенская раскритиковала новую песню Моргенштерна*

Певица Любовь Успенская прокомментировала выход нового трека рэпера Моргенштерна*(Признан иноагентом на территории РФ), в котором он попробовал себя в жанре шансон. Как одна из ярких представительниц этого музыкального направления вокалистка посчитала, что молодой артист переоценил свои возможности, и у него ничего не вышло.

По мнению Любови Залмановны, настоящего шансона у исполнителя так и не получилось. Зато клип ей понравился. Она отметила, что Моргенштерн* подошел к видеоролику весьма креативно.

«Шансоном это назвать сложно, скорее дешевая пародия. Он думал, что это просто - вот так взять и влететь в этот жанр? Надо называть вещи своими именами, он просто еще молодой», - заявила Успенская изданию PROZVEZD.

К слову, не понравилось новое произведение рэпера и телеведущей Ксении Собчак. Она посчитала, что Моргенштерн* мог придумать что-то более интересное, а не подражать другим известным отечественным шансонье.

Ранее Любовь Успенская анонсировала скорое появление внука. На вечеринке по случаю дня рождения «Русского радио» певица дотронулась до живота своей дочери Татьяны Плаксиной и призналась, что пополнение будет раньше, чем через девять месяцев.

*(Признан иноагентом на территории РФ)