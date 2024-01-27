Сравнил с Буратино: Галкин* издевательски унизил Киркорова за «голую» вечеринку

В Вене состоялось очередное выступление уехавшего из России юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). На концерте шоумен высмеял оправдания Филиппа Киркорова после его участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Юморист перепел на свой манер композицию Киркорова «А я и не знал». Артист, по его словам, на чуть-чуть забежал на вечеринку, но весь мир узнал, что он «голый король», пишет ИА Регнум.

«Словно я Буратино какой-то теперь, ведь мой ключик невинный открыл не ту дверь. Я и не знал, что тусовка эта будет голой, я шёл в магазин за колой», — спел Галкин под аккомпанемент песни.

20 декабря Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее продюсер Сергей Рудченко рассказал о судьбе Максима Галкина* после отмены его концертов за границей. Подробности читайте в этом материале.