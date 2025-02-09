«Сработал инстинкт самосохранения»: работавший с Аллой Пугачевой поэт рассказал о знакомстве с певицей

Поэт Александр Шеянов поделился историей знакомства с Аллой Пугачевой. На презентации своей новой книги в Москве писатель признался, что на первой встрече с певицей у него «сработал инстинкт самосохранения». Об этом сообщает mk.ru.

По словам поэта, впервые он встретился с Аллой Пугачевой в гостях у художника Эдуарда Дробицкого, который оформлял его первую книгу «Не крушите снежных баб» и мистерию «Чертановская. Чертовщина». В тот момент он работал над портретом молодой артистки, которая пришла в его мастерскую вместе с мужем Александром Стефановичем. Увидев журналиста, художник «картинно развел руками: «А вот и наш поэт пожаловал…»» Внезапно к разговору присоединилась и сама певица, и между ними завязался диалог.

«Тут неожиданно включилась тогда еще не Примадонна: „А если поэт, то пусть стишок сочинит“. У меня тут же сработал инстинкт самосохранения: „Да я прозаик“. Тогда Алла Борисовна добавила, улыбаясь: „Каких еще заек?“. Мы посмеялись, и я предложил ей тогда придумать название для будущего стихотворения. Алла посмотрела в окно, а за стеклом словно бабочки крутились снежинки. „Зимняя сказка“, — мило произнесла она», — поделился Александр Шеянов.

По словам писателя, сначала его «охватило лихорадочное состояние», но уже примерно через 10 минут он сочинил небольшое стихотворение, которое оценила вдохновившая его Алла Пугачева. Александр Шеянов признался, что благодарен артистке за свое произведение, имевшее успех.

«Алла вполне искренне похлопала. Знаете, так и хочется сказать: „Алла Борисовна, спасибо за название“. Потом этот ноктюрн не один раз печатали — про гонорар молчу…» — заявил поэт.

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