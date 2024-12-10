«Было горько и обидно»: Наташа Королева рассказала о разочаровании в Алле Пугачевой

Певица Наташа Королева призналась, что еще в начале карьеры сильно разочаровалась в коллеге Алле Пугачевой. Дело в том, что на тот момент уже знаменитая Примадонна плохо относилась к юной артистке, и это обижало ее.

По словам Королевой, в детстве, когда она смотрела на Пугачеву, то мечтала познакомиться с ней. Ей нравилось ее творчество, она восхищалась талантом певицы. Но стоило самой Наташе пробиться на сцену, как «розовые очки» разбились.

«После личной встречи с Пугачевой этот образ померк от отрицательных эмоций. Было горько и обидно, что ты воображаешь человека одним, а, сталкиваясь с ним в жизни, он оказывается совсем другим. Особенно, когда тебе еще мало лет, всего 16-17, это вдвойне неприятно», - поделилась певица в программе «ИЗОЛЕНТА live» на RUTUBE.

Наташа рассказала, что не понимала, почему Алла Борисовна так плохо к ней относится. Однако с возрастом смогла простить коллегу. По ее мнению, тогда Пугачева переживала непростой период, поэтому ее немилость могла распространяться не только на нее, но и на других артистов.

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