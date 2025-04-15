Певец Серега считает, что трек «Черный бумер» стал самостоятельным брендом

Певец Серега считает, что песня «Черный бумер» стала самостоятельным брендом. Артист оценил свой главный хит в беседе с сайтом «Страсти».

В начале нулевых певец на спор написал «Черного бумера». Трек о жизни в 90-е и «парнишке в модной кепке» стал хитом и до сих пор остается на слуху. Серега считает, что «Черный бумер» — не просто известная композиция, а уже самостоятельный бренд. По его мнению, трек еще не исчерпал свой потенциал.

««Черный бумер» — это давно уже больше, чем просто известная песня. Это уже давно самостоятельный бренд. И по совместительству — моё второе имя. «Чёрный бумер» свой ресурс ещё не выкатал! Так и напишите!» — высказался артист.

В 2020 году песня получила новую жизнь благодаря дуэту с Давой, став трендом в Сети. По словам певца, после успеха у него появилась молодая аудитория, которая до сих пор с ним остается.

«Да, с Давой мы раскачали Сеть. Молодёжь пришла, офигела и осталась. Так что всё — в цвет, тем более сейчас ВОЗ таких, как я (40+), молодёжью назначила», — резюмировал певец.

Полное интервью Сереги об участии в шоу «Маска» на телеканале НТВ, успехе в нулевые и скандале с Бастой читайте здесь.