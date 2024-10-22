Попала в «черный список»: что происходит с карьерой Глюкозы из-за скандала с наркотиками

Певица Глюкоза попала в «черный список» артистов, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. В этом году из-за скандала с наркотиками вокалистка не появится в новогодних программах на ТВ, а также у нее вдвое сократились корпоративы.

По данным источника, организаторы концертов боятся связываться с исполнительницей. Также отказываются ее звать на съемки передач и телеканалы, так как она попала в негласный «черный список». Они беспокоятся, что сотрудничество с Глюкозой может навредить их репутации.

Кроме того, те, кто все-таки соглашается на работу с певицей, просят скидку у команды артистки из-за повышенных рисков. От этого страдает и заработок вокалистки.

Напомним, что скандал вокруг Глюкозы разгорелся после одного из ее концертов, на котором зрители заметили странное поведение артистки, будто она была под запрещенными препаратами. Певица легла в рехаб и, по ее словам, смогла восстановиться. Однако после этого вновь сорвалась. Ее в измененном состоянии задержали в аэропорту Шереметьево.

Ранее Глюкозу оштрафовали на 5 тысяч рублей за употребление наркотиков.