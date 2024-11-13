На могиле шансонье Вилли Токарева появился памятник спустя пять лет с его смерти

11 ноября шансонье Вилли Токареву могло бы исполниться 90 лет. Артист скончался в 2019 году, но памятник на его могиле появился только сейчас.

С момента смерти музыканта прошло пять лет. Все это время на могиле шансонье стоял обычный крест, который засыпало во время обильных снегопадов. Как пояснили в шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1», к 90-летнему юбилею артиста, наконец, установили мемориальный комплекс.

Скульптуру из зеленого гранита сделал Владимир Иванов. На ней изобразили крест — увеличенную копию нательного креста, который носил Вилли.

Сложность создавало то, что артист похоронен в дальней части Калитниковского кладбища в Москве. Чтобы перенесли камень весом в три тонны через 29 могил, пришлось соорудить специальную конструкцию.

Друзья и коллеги почтили память музыканта. Они вспомнили, что на самом деле Токарева звали Василием, а Вилли был его творческий псевдоним. Из-за этого с ним постоянно ругалась мать — родительница не понимала выбора сына.

Вилли Токарев умер в 2019 году от рака. Он скончался в возрасте 84 лет.

Ранее художник Никас Сафронов призвал решить вопрос с установкой памятника на могиле шансонье. Он предположил, что у вдовы артиста нет денег. Кроме того, она живет в США.