«Правильно будет, если друзья скинутся»: Никас Сафронов призвал установить памятник на могиле Вилли Токарева

Художник Никас Сафронов прокомментировал отсутствие памятника на могиле шансонье Вилли Токарева. Он считает, что отсутствие монумента в течение пяти лет после смерти – это неправильно, и призвал друзей скинуться.

Комментарий художника приводит сайт mk.ru.

Сафронов считает, что установить памятник должны были родственники. Он допустил, что у вдовы нет денег. При этом женщина живет в США.

«Вероятно, ей приходится сегодня самой выживать в Америке. Я думаю, правильно будет, если друзья Вилли скинутся и помогут установить монумент», - сказал художник.

Сафронов вспомнил тот факт, что Токарев многое сделал для артистов: певица Любовь Успенская исполнила его песню, что внесло вклад в ее известность. Художник считает: можно установить скромный памятник, не обязательно делать дорогой. Кроме того, сам шансонье жил скромно.

Однажды он попросил денег на операцию. Многие боялись давать – думали, что Токарев не выдержит операции на сердце. Однако все прошло благополучно, и после восстановления певец вернул Сафронову долг, а в знак благодарности подарил уникальные шахматы.

Напомним, в 2024 году со дня смерти Токарева исполняется пять лет. Его могила находится на Калитниковском кладбище в Москве. На месте захоронения установлен деревянный крест с именем и годами жизни, а также небольшой иконой.

Ранее сообщалось, что могилу актрисы Нины Ургант на Комаровском кладбище залили бетоном.