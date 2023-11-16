Спустя годы увидится с бывшей семьей: солист MACHETE объяснит, почему бросил жену и дочку

Солист MACHETE Ярослав Малый ушел из семьи, которую создал вместе с Натальей Симаковой. Женщина подарила артисту дочь, но это не оставило музыканта от последующего шага. Спустя 11 лет звезда все же увидится с бывшей женой и ребенком в рамках телешоу, пишет StarHit.

Симакова уже беседовала с журналистами на тему ухода из семьи Малого. По словам женщины, для нее это стало полной неожиданностью, особенно после рождения дочери. Девочка последний раз видела звездного отца 11 лет назад. Наталья считает, что ребенку нельзя расти без участия второго родителя. В связи с этим она неоднократно взывала к бывшему супругу.

«Меня это очень расстраивает, не могу понять, почему он так поступает. Я была бы счастлива, если папа принимал бы участие в жизни ребенка. Девочке он нужен, чувствую», — делилась наболевшим Симакова.

И вот долгожданная встреча все-таки состоится, однако не в формате тет-а-тет, а в рамках телешоу. Семейство соберется в студии программы «МАЛАХОВ» канала «Россия 1».

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