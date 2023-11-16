Юрист оценила шансы внебрачного сына Лепса на получение алиментов и наследства

Певец Григорий Лепс рассказал о существовании внебрачного сына. Молодой человек уже взрослый и у него есть своя семья. Таким образом, артист признал, что у него есть ребенок, рожденный в тайне, однако, чтобы получить наследство или алименты, этого не достаточно. На что в случае смерти сможет претендовать наследник, сайт «Страсти» обсудил с юристом по гражданскому праву Анастасией Подгрудковой.

Сам молодой человек еще не знает, кто на самом деле его отец. Некоторые журналисты, обсуждая шансы внебрачного сына Лепса вступить в гонку за наследство, утверждали, что он сможет это сделать, как только узнает о своем происхождении. Однако, по словам юриста Подгрудковой, этого недостаточно.