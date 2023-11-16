Юрист оценила шансы внебрачного сына Лепса на получение алиментов и наследства
Юрист Подгрудкова рассказала, как тайному сыну Лепса получить наследство .
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Певец Григорий Лепс рассказал о существовании внебрачного сына. Молодой человек уже взрослый и у него есть своя семья. Таким образом, артист признал, что у него есть ребенок, рожденный в тайне, однако, чтобы получить наследство или алименты, этого не достаточно. На что в случае смерти сможет претендовать наследник, сайт «Страсти» обсудил с юристом по гражданскому праву Анастасией Подгрудковой.
Сам молодой человек еще не знает, кто на самом деле его отец. Некоторые журналисты, обсуждая шансы внебрачного сына Лепса вступить в гонку за наследство, утверждали, что он сможет это сделать, как только узнает о своем происхождении. Однако, по словам юриста Подгрудковой, этого недостаточно.
Если отцовство не признается официально, то он не становится его сыном и ни на что не сможет претендовать. Дети являются наследниками первой очереди, но тайный сын сможет претендовать на наследство только при подтверждении отцовства, или если сам Григорий Лепс укажет на него в завещании, что передает ему такое-то имущество.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Также речь шла об алиментах — якобы молодой человек сможет подать в суд, чтобы получить их невыплаченную часть. Но и здесь есть свой нюанс, который раскрыла юрист.
Перед взысканием алиментов необходимо установить отцовство. Для взыскания алиментов за прошлый период необходимо доказать, что ранее мать ребенка обращалась с соответствующим требованием к отцу, просила выплатить, а он уклонялся. Если она ничего такого не делала, то за прошлый период она взыскать алименты не сможет.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Ранее певица Маша Распутина раскритиковала Лепса из-за внебрачного сына. Она считает, что у музыканта могут быть еще внебрачные дети.