Спустя два года после смерти политика: нашелся внебрачный сын Владимира Жириновского

Суд признал Олега Эйдельштейна сыном политика Владимира Жириновского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2023 году Олег Эйдельштейн, который занимался политикой, как и Владимир Жириновский, подал в суд для признания его наследником лидера ЛДПР. Хотя Жириновский несколько раз признавался, что Эйдельштейн является его сыном, по документам мужчина был рожден вне брака.

В итоге Никулинский суд Москвы поставил точку в этом вопросе и признал Олега Эйдельштейна законным наследником Жириновского. Ранее мужчине несколько раз отказывали в признании отцовства.

Эйдельштейн несколько раз попадал в громкие скандалы. Так, в апреле 2021 года он подрался с сыном главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым в аэропорту. Тогда у политика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В феврале 2023 года Эйдельштейн поскандалил с полицейскими — после этого его арестовали на 15 суток.

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