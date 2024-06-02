«Любовь есть в моей жизни»: Глеб Матвейчук заговорил о новых отношениях

После расставания с Еленой Глазковой Глеб Матвейчук заявил, что его сердце занято. О новой возлюбленной актер рассказал в беседе с Kp.ru.

Звезда фильма «Папа» Глеб Матвейчук появился на XI Забайкальском международном кинофестивале. Актер приехал представить в Чите спектакль «Признание», в котором играет вместе с Натальей Куликовой. Поклонники предполагают, что именно 23-летняя Наталья закрутила роман с 43-летним артистом.

Пара вместе прошлась по красной дорожке и в течение всей официальной части вела себя максимально сдержанно. При этом в кулуарах актеры уже не стеснялись и не выпускали друг друга из объятий.

На вопросы журналистов о личной жизни Глеб Матвейчук ответил, что у него появилась новая пассия.

«Любовь есть в моей жизни, но больше не могу ничего сказать, потому что я понимаю, что истина во фразе «Счастье любит тишину», действительно, существует. Поэтому мне бы не хотелось демонстрировать чувства», – пояснил он.

Сразу после разговора с представителями СМИ Матвейчук вернулся к Наталье Куликовой.

Напомним, в конце 2022 года Глеб Матвейчук разошелся с Еленой Глазковой, которая подарила ему двоих детей.

Ранее мы писали, что 21-летняя дочь Александра Михайлова выходит замуж за Анатолия Черникова. Пара призналась, что планирует скромную свадьбу в кругу самых близких людей.