«Обидки старые начали друг другу предъявлять»: Лерчек прокомментировала новости о разводе с мужем

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина – прим. «Страсти») призналась, что в ее браке появились проблемы во время судебных разбирательств. Будучи под домашним арестом супруги начали ссориться и оказались на грани расставания. Но все равно смогли наладить отношения благодаря психологам.

Слухи о том, что семья миллионеров переживает кризис, появились еще в прошлом году. Тогда они приехали раздельно в школу ребенка и, по словам очевидцем, сторонились друг друга. Сама Валерия рассказала, что на самом деле ничего подобного не было, и фанаты просто все поняли не так. Оказалось, они просто разделились в тот день из-за нехватки парковочных мест, но никакого конфликта не было.

Тем не менее, проблемы действительно возникли, когда супругам запретили пользоваться Интернетом и покидать территорию дома. По словам Лерчика, в те дни они с мужем вспомнили все самые старые обиды. Подобного в их союзе до этого не происходило.

«В какой-то момент мы с Артемом стали разбираться. Ушли в тему отношений, обидки какие-то старые начали друг другу предъявлять. Мы до этого вообще не ссорились», - поделилась блогер в шоу FAMETIME TV.

Причину Лерчек не смогла назвать, но подметила, что она может крыться в изоляции. В любом случае они с Артемом смогли наладить отношения, проработав все проблемы с психологами.

Ранее Лерчек решила продать дом, в котором проходили обыски из-за плохих воспоминаний.