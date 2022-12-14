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09:57, 14 декабря 2022
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Спустя 3 недели после свадьбы 23-летней дочери певица Слава объявила о ее беременности

Спустя 3 недели после свадьбы 23-летней дочери певица Слава объявила о ее беременности

Совсем недавно во всех СМИ писали о том, что дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж. Ее избранником стал 25-летний Андрей Морозов. Звездная мама уже успела подкинуть проблем наследнице, явившись в ЗАГС в джинсах, а теперь еще и, возможно, раскрыла ее большой стресс.

Накануне на концерте «Наш Новый год» в Crocus City Hal Слава выступала вместе со Стасом Михайловым. На певице в тот день было роскошное платье, которое долго расхваливал артист. Дуэт с удовольствием позировал перед камерами, и в тот момент между ними произошел интересный диалог. Михайлов назвал коллегу «мамочкой», а та поправила его и заявила, что «уже бабушка».

Отметим, что 42-летняя Слава не раз заявляла, что мечтает о внуках. Да и свадьба Александры с Андреем стала настолько неожиданной, что многие поклонники заподозрили, что спешили молодые люди не просто так. В любом случае, никаких официальных заявлений о беременности от Морозовой пока не поступало.

Ранее певица Слава рассказывала о своих отношениях с новым зятем. Она назвала себя «хорошей тещей» и поделилась, что иногда может ударить Дедова.

Источник фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
Источник:woman.ru
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