Славе понравилось, что можно ударить зятя

Певица Слава рассказала, за что любит зятя своей 23-летней дочери. По словам исполнительницы, она может в шутку его ударить.

Слава называет себя «хорошей тещей», которая не лезет в отношения, но при этом старается защитить 23-летнюю дочь от разочарований. Знаменитость заявила, что против измен и предательств.

Супруг ее дочери Андрей Дедов оказался верным парнем: он лучше бывших парней девушки. Слава вспоминает, что в ЗАГСе молодой человек волновался и говорил, что любит Александру.

Ранее сообщалось, что артистка пришла на церемонию бракосочетания в джинсах и рубашке в клеточку. Другие гости были в костюмах и нарядных платьях. Слава объяснила, что ожидала увидеть только роспись.