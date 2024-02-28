Спустя 26 лет решилась судьба наследства певца Жени Белоусова

Дочь и сын певца Жени Белоусова, неожиданно умершего в 1997 году, поделили его наследство. Теперь дети музыканта в равных долях имеют исключительные права на результаты его интеллектуальной деятельности. Об этом Kp.ru

После ухода из жизни артиста все, что принадлежало ему, перешло его дочери Кристине. При этом на тот момент второй ребенок Белоусова Роман был официально признан ему родным. Однако молодой человек долгое время ни на что не претендовал и задумался о наследстве только спустя 26 лет. Его интересовала только интеллектуальная собственность.

Сначала Роман обратился в суд, но потом отозвал иск, так как ему удалось обо всем договориться с сестрой. Теперь они оба вступили в наследство.

«Роман и Кристина теперь могут претендовать на выплату вознаграждения за использование исключительных прав на музыкальные произведения, которые принадлежали их отцу. Могут разрешать другим лицам использовать эти произведения или, наоборот, не давать согласия», - отметил адвокат Сергей Жорин.

Ранее юрист оценил шансы новой жены Бари Алибасова получить наследство после его смерти. Правозащитник отметил, что не может разглашать информацию о завещании, но в любом случае супруга продюсера сможет добиться своей доли через суд.