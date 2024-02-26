Адвокат Жорин не стал раскрывать долю новой жены Бари Алибасова в завещании. Об этом стало известно «Страстям».

Адвокат Сергей Жорин давно дружит и работает с Бари Алибасовым. В 2019 году он помогал составить артисту завещание. Тогда певец, еще будучи женатым на Лидии Федосеевой-Шукшиной, завещал всю недвижимость сыну, а права на песни коллектива — членам группы «На-На».

Однако с тех пор прошло много времени, за этот период Алибасов-старший развелся с Шукшиной и женился на своей сиделке Елене.

«Страсти» обратились к Сергею Жорину с вопросом о том, может ли претендовать на наследство его новая супруга, однако адвокат заявил, что не может раскрывать эту информацию.

«К сожалению, я могу только рассказывать о том, о чем говорил сам Бари Каримович. То, о чем он не говорил, я не могу рассказывать в силу адвокатской этики», — заявил Жорин.

Юрист добавил, что даже если в завещании Алибасова нет Елены, она через суд может добиться права на наследство, но все зависит от обстоятельств.

«В соответствии с законом попытаться оспорить что-либо в суде никому не запрещено. Другое дело, что все зависит от оснований, а не зная оснований сложно прогнозировать перспективу», — заключил он.

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