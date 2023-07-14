Признавшаяся в алкоголизме певица MaкSим платит 1,4 млн рублей за лечение в элитной клинике

Признавшаяся в алкоголизме певица МакSим платит 1,4 млн рублей за лечение в элитной клинике. Об этом сообщает портал Super.

По данным источника, исполнительница хита «Знаешь ли ты» находится в престижной наркологической клинике, в которой проходят реабилитацию пациенты, страдающие и от алкогольной зависимости. Внутри медицинского учреждения есть залы для занятия спортом и теннисные корты. Стационар вмещает всего 40 человек. Пребывание в одиночной палате за 28 дней стоит 1 064 000 рублей.

Известно, что рядом со стационаром расположено пятиместное отделение. В нем пациентам предлагается палата с большой спальней, индивидуальное меню от шеф-повара и круглосуточная связь с психологом. За месяц, проведенный в данном отделении, необходимо заплатить 1 400 000 рублей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов обвинил директора МакSим в спаивании певицы. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой мама основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова рассказала о неприязни к умершему Юрию Шатунову.