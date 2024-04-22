«Спрятать такой тембр невозможно»: Киркоров рассекретил близкого друга в выпуске «Маски»

Певец Филипп Киркоров узнал друга Кая Метова по тембру голоса в выпуске «Маски». Он настоял на своем и оказался прав в специальном выпуске программы на НТВ.

На сцене перед зрителями и членами жюри появляются все новые артисты – молодые и опытные. В специальном выпуске шоу на сцену вышел Космонавт. Он пытался запутать публику, но Филипп Киркоров смог его раскрыть.

Сначала всех удивила обувь персонажа. Космонавт был в обуви на громадной платформе. По этой детали многие решили, что перед ними стилист Сергей Зверев. Тем более что у него был хит «Алла, что ты делаешь Алла».

Загадочный артист выбрал песню группы «Градусы» под названием «Нравится мне». Еще на первом куплете Киркоров выдвинул версию. Он назвал имя Кай Метов, но Валерия решила, что перед ними может быть Буйнов. Поп-король решил объяснить свою точку зрения.

Филипп подчеркнул, что знаком с Метовым 20 лет и знает его. Он напомнил, что певец является автором песни «Роза чайная», которую Киркоров исполнял с Машей Распутиной. А после покорил всех композицией Position № 2

«Спрятать такой тембр невозможно. Как летит время, а ты актуален, востребован. Ты просто космос», — высказался Филипп.

Оказалось, что артист был во всем прав. Кай Метов снял костюм и рассказал об эмоциях. Мужчина признался, что ему было неудобно в такой обуви, но он смог танцевать и даже прыгать.

«Я испытал огромное количество эмоций, когда снял этот скафандр и вернулся на Землю. Лично для меня в космосе немного жарковато», — шутливо отметил Кай Метов.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров рассказал о совместной жизни с Аллой Пугачевой. По его словам, Примадонна изменяла ему целых четыре года.