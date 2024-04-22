Филипп Киркоров рассказал, что Алла Пугачева изменяла ему с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает программа «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

Брак Киркорова и Пугачевой продлился около 10 лет. В 2002 году в прессе появились слухи о том, что певица разругалась с Филиппом и начала появляться на публике с Максимом Галкиным*. Уже в мае 2005 года супруги развелись.

Киркоров подтвердил, что еще будучи в браке певица изменяла ему с юмористом.

«Начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец уже четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — рассказал он.

При этом спустя годы поп-король не обижается на коллегу по сцене.

«Она счастлива с этим человеком. Дай Бог ей здоровья», — добавил Киркоров.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России в феврале 2022 года вместе с детьми. Сейчас они живут в Израиле.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров высказался о звездах, уехавших из России.

*признан иноагентом на территории РФ.