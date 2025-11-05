Спрятала в чемодане: Аглая Тарасова рассказала детали дня, когда ее задержали в аэропорту

Актриса Аглая Тарасова рассказала подробности того дня, когда была задержана в аэропорту Домодедово. Она сообщила, что провезла наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) в сумке, которую закинула в чемодан.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актриса признала вину в совершении преступления и подтвердила, что купила вейп с запрещенными веществами в Израиле. Тарасова спрятала его в сумку и закинула в чемодан в надежде, что устройство не заметят.

На таможне в России Аглая пыталась пройти через зеленый коридор, однако устройство заметили и забрали.

На заседании суда 5 ноября актриса была с матерью – Ксенией Раппопорт. Актриса прилетела в Россию поддержать дочь. Они вместе приехали в суд на черном BMW и прятали глаза под очками.

На заседании Раппопорт слушала дочь, подмигивала ей и пыталась придать уверенности. Аглая просила сделать заседание закрытым, но получила отказ. Следующее заседание пройдет в конце ноября. Напомним, актрисе грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что актер Антон Филипенко поставил на паузу роман с Аглаей Тарасовой.