Отношения на «стопе», а работы нет: как живет Аглая Тарасова после задержания в аэропорту

В сентябре 2025 года актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту с наркотиками* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Сейчас звезда «Холопа» находится под домашним арестом. О том, как изменилась ее жизнь после скандала, сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам продюсера, в звездных кругах после задержания Аглаи некоторые отвернулись от нее. Скандал, как считает Дворцов, повлиял и на личную жизнь актрисы. Он отметил, что пока роман Тарасовой с Антоном Филипенко находится на «стопе», но при этом об окончательном расставании все еще никто не говорит. Напомним, что Филипенко в начале октября выходил в свет и держался в стороне от всех.

«На самом деле народ разделился на два лагеря: кто-то за, любит и поддерживает ее, а кто-то против и негативно после всей истории теперь высказывается о ней. Я так понимаю, что после всего этого ее возлюбленный Антон поставил их отношения на „стоп“», — поделился Дворцов.

Известно, что после скандала Тарасову сразу же лишили роли в фильме «Холоп-3». Однако это неединственная потеря в работе актрисы. Продюсер рассказал, что Аглая попала в «черный список» нескольких режиссеров.

«Нет, предложений о работе нет, ничего не принимает. Она попала в черный список, безусловно. Этот скандал повлиял на ее карьеру. У каких-то режиссеров она уже в „чс“. Это факт. В несколько раз гонорары ее упали», — заявил Сергей Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов рассказал о гонорарах певицы Кати Лель.