Спровоцировавшая разговоры о романе с режиссером Екатерина Вилкова раскрыла, что происходит у нее в браке

Актриса Екатерина Вилкова дала новое интервью, в котором рассказала о своих отношениях с мужем Ильей Любимовым. Слухи о проблемах в их браке появились после того, как звезда вышла в свет с режиссером Андреем Джунковским. Но артистка заверила, что у них все хорошо, и они уважают друг друга.

В компании постановщика Вилкова появилась на светской премьере фильма «Амура» в Москве. Портал «Страсти» заснял, как они вместе вышли на красную дорожку, держась за руки. При этом отвечать на вопросы журналистов актриса отказалась. Из-за этого возникло немало вопросов о браке Екатерины, ведь с Ильей Любимовым она уже долгое время не выходила в свет, но обручальное кольцо не снимала.

Как оказалось, в отношениях звезд по-прежнему все хорошо. По словам Вилковой, даже спустя много лет брака они не скучают друг с другом.

«Мы уважаем друг друга — это залог долгосрочных перспектив. Нам интересно друг с другом, у нас общая среда, но мы развиваемся в разные стороны, наблюдаем, как растут наши дети, и это прекрасно — это общий труд», - поделилась актриса с Voice.

Ранее Илья Любимов рассказал о семейной жизни с Екатериной Вилковой.