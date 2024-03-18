«Наши дети регулярно причащаются»: актер Любимов рассказал о семейной жизни с Вилковой

Актер Илья Любимов рассказал, что они с женой Екатериной Вилковой и детьми регулярно причащаются. Звезда поделился подробностями воспитания и семейной жизни в интервью WomanHit.ru.

Поклонники знают артиста, как исполнителя ролей отрицательных персонажей. Его даже характеризуют, как «мужчину демонической внешности». В реальной жизни Илья – примерный семьянин, который является религиозным человеком. В этом его поддерживают родные.

«Тот формат в жизни, в котором я существовал, был для меня исчерпан. Можно сказать, я оказался в тупике и решил пойти туда, где я еще не был. Изменились какие-то установки, правила игры, цели, задачи. У верующего человека они иные», – поделился он.

Актер познакомился со своей супругой, актрисой Екатериной Вилковой, на Пасху. Она тоже является верующим человеком. Их дети – Петр и Павла воспитываются в христианской традиции.

«И мы с Катей, и наши дети регулярно причащаются. Но все без фанатизма. Есть такое выражение: поститься постом приятным. Лучше давать себе возможность почаще быть наедине с Христом», – считает Любимов.

Артист отметил, что не навязывает религию наследникам. Он считает, что они сами доверятся интуиции и разберутся с этим вопросов. Мужчина порассуждал о том, как дети могут последовать их с Екатериной примеру.

«Может, глядя на нас с Катей, наши дети захотят после пубертата продолжить общение с Богом, с религией, пойти в храм», – добавил Илья.

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