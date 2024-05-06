«Спрос не упал»: продюсер раскрыл гонорар Владимира Преснякова за корпоратив

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал о том, сколько певец Владимир Пресняков получает за выступление на корпоративе. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался шоумен, отсутствие Преснякова в медиаполе во многом связано с его продюсерской деятельностью.

«Володя – безумно талантливый человек, он безумный трудяга. Он может не показываться пару месяцев, а потом бомбануть по-музыкальному и удивить поклонников. Он каждый день работает на студии, записывает песни, трудится. Помимо этого, он является продюсером, продвигает других артистов. Всю энергию отдает туда», – поделился продюсер.

Дворцов также подчеркнул, что редкое появление Преснякова в заголовках СМИ никак не отражается на его популярности и зрительском спросе.

«На сегодняшний день спрос на Преснякова никак не упал, небольшое упоминание в СМИ никак не сказывается на этом. Текущие гонорары у него не изменились: от 1,5 млн рублей за корпоратив. <…> Володя ведет тихую творческую жизнь, при этом он знаменит и востребован в своей области», - заявил шоумен.

Ранее продюсер Сергей Дворцов признался, что карьера группы «Звери» пошла на спад.