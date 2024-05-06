«О них мало кто вспоминает»: продюсер резко высказался о группе «Звери»

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился мнением о группе «Звери». Его слова приводит сайт «Страсти».

«На мой взгляд, за последние два года группа растеряла былую славу – раньше они звучали из каждого дома, из каждой дыры, с каждого мероприятия. Сейчас этого нет. Хотя они по сей день гастролируют, но гастролей этих стало в 2-3 раза меньше», – высказался Дворцов.

Как считает продюсер, потеря популярности коллектива связана с двуликой позицией ее лидера, который сейчас безуспешно пытается строить сольную карьеру.

«Рома сейчас делает сольную программу, он выступает сольно, однако даже в соло он не сильно востребован. Пытается, конечно, карабкаться, однако ничего не выходит – все из-за двуликой позиции. Сначала он был против России, а сейчас – за. Есть поговорка «слово не воробей, вылетит — не поймаешь», то же самое и у него. Рома сам себе противоречил и противоречит своими высказываниями», – заявил шоумен.

Дворцов уточнил, что сейчас не видит предпосылок к преодолению «Зверями» «черной полосы».

«Но еще раз повторюсь, что «Звери» растеряли былую славу уже давно. О них мало кто вспоминает, на телеэкранах их не бывает. <…> Не думаю, что у них что-то скоро изменится. Добавлю, что через 2-3 года группа «Звери» может совсем исчезнуть с медиапространства», – заключил он.

О том, почему карьера «Зверей» пошла на спад, и удастся ли группе вернуть былую славу, - читайте здесь.