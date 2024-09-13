«Это же моя кровиночка»: брат Владимира Кузьмина чуть не умер, узнав об изменах жены с сыном

В конце августа в Сети появились тревожные слухи о личной жизни брата Владимира Кузьмина Александра. Его жену Наталию заподозрили в измене с его родным сыном Василием. Музыкант вышел на связь прямо из больницы, чтобы рассказать о происходящем.

Недавно артист попал в больницу в критическом состоянии на нервной почве — у него подскочило давление и поднялся сахар. Оказалось, что этому предшествовала семейная драма. Александр узнал о измене жены с собственным сыном. В тот момент Кузьмину показалось, что он задыхается.

«Что я сделал плохого сыну своему? Это же моя кровиночка, он просто предал меня, и она предала», — рассказал Александр в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Наталия, которая пришла в студию программы, в свое оправдание показала руки в синяках. Женщина утверждает, что муж уже несколько лет ее оскорбляет, унижает и бьет. Однако, когда она просит Кузьмина о помощи, он испаряется. По словам жены артиста, в их загородном доме протекала крыша и чинить ее помог сын Александра Василий.

Выяснилось, что Василий — богатый жених, который является наследником известного художника Нечитайло. Стоимость его картин варьируется от 300 тыс рублей до 1 млн рублей.

Переживший предательство самых близких друзей Александр Кузьмин признался, что планирует развестись с супругой. Также он составил документы, согласно которым жена и сын не смогут претендовать на его имущество.

Напомним, невеста Василия также подозревает, что жених изменяет ей с Натальей.