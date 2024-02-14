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Опубликовано 14 февраля 2024, 17:13
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«Справимся»: Ксения Собчак сделала заявление в День святого Валентина и показала фото с Богомоловым

Собчак опубликовала фото с Богомоловым и заявила, что они со всем справятся.
«Справимся»: Ксения Собчак сделала заявление в День святого Валентина и показала фото с Богомоловым

© Starface.ru

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в День святого Валентина выложила на своей странице в соцсетях фото с мужем Константином Богомоловым. Под публикацией звезда написала, что они со всем справятся.

На снимке Собчак танцует с супругом. Она одета в облегающее платье, муж – в черный брючный костюм.

«Пока так смотрим друг на друга — со всем справимся. Миром правит все-таки любовь, а не ненависть», - отметила Собчак.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, пара состоит в браке с 2019 года. Для журналистки это второй брак – ее первым мужем был актер Максим Виторган. От прошлого союза растет сын Платон.

Ранее Собчак заявила о подаче иска в суд в отношении НТВ. Телеведущая недовольна фильмом о ней, где говорится о крабовом бизнесе, ресторанах, участии в выборах. На НТВ посмеялись над решением Собчак – ей предложили приобщить к документам результаты экспертизы на предмет наличия чести и достоинства.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ксения Собчак
Константин Богомолов
день святого валентина