«Справимся»: Ксения Собчак сделала заявление в День святого Валентина и показала фото с Богомоловым
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Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в День святого Валентина выложила на своей странице в соцсетях фото с мужем Константином Богомоловым. Под публикацией звезда написала, что они со всем справятся.
На снимке Собчак танцует с супругом. Она одета в облегающее платье, муж – в черный брючный костюм.
«Пока так смотрим друг на друга — со всем справимся. Миром правит все-таки любовь, а не ненависть», - отметила Собчак.
Напомним, пара состоит в браке с 2019 года. Для журналистки это второй брак – ее первым мужем был актер Максим Виторган. От прошлого союза растет сын Платон.
Ранее Собчак заявила о подаче иска в суд в отношении НТВ. Телеведущая недовольна фильмом о ней, где говорится о крабовом бизнесе, ресторанах, участии в выборах. На НТВ посмеялись над решением Собчак – ей предложили приобщить к документам результаты экспертизы на предмет наличия чести и достоинства.