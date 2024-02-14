«Справимся»: Ксения Собчак сделала заявление в День святого Валентина и показала фото с Богомоловым

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в День святого Валентина выложила на своей странице в соцсетях фото с мужем Константином Богомоловым. Под публикацией звезда написала, что они со всем справятся.

На снимке Собчак танцует с супругом. Она одета в облегающее платье, муж – в черный брючный костюм.

«Пока так смотрим друг на друга — со всем справимся. Миром правит все-таки любовь, а не ненависть», - отметила Собчак.