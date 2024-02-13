На НТВ ответили по поводу иска Ксении Собчак к телеканалу. Об этом сообщает официальная группа НТВ во ВКонтакте.

Накануне на телеканале выпустили несколько сюжетов о жизни Ксении Собчак. Среди прочего, журналистку уличили в некоем иностранном финансировании, а также вспомнили про участие в выборах 2018 года, крабовый бизнес, рестораны и многое другое.

Собчак, посмотрев оба выпуска телепрограммы, заявила, что подает в суд на НТВ.

«Я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей», — заявила она.

В официальной группе канала в соцсетях посмеялись над предстоящим иском от телеведущей.

«Мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», — написали представители канала.

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова отправила Ксению Собчак в психбольницу Израиля.