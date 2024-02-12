«Справилась, пережила»: Ольга Серябкина рассказала про свой первый роман

Певица Ольга Серябкина рассказала о своем первом бурном романе. Бывшая солистка группы SEREBRO выступила на концерте Big Love Show 2024 в Москве и поделилась подробностями своей личной жизни за кулисами. Об этом пишет The Voice.

«Он учился на класс старше меня, увлекался баскетболом, писал рэп. Он бросил меня через год. Я, если честно, рассчитывала на более длительные отношения. Но ничего, справилась, пережила. Все, что ни делается, — все к лучшему», — поделилась певица.

В 2020 году Ольга Серябкина вышла замуж за своего бывшего концертного директора и бизнесмена Георгия Начкебия. Спустя год у пары родился сын Лука. Впервые лицо сына артистка показала лишь летом 2023-го.

Напомним, певица является единственной бессменной солисткой группы SEREBRO с 2006 по 2019 годы. После участия в группе она решила заняться сольной карьерой.

«Многие процессы я не могла контролировать. Не могла принимать стратегические решения. Это и было важным аргументом в пользу того, чтобы работать самой», — объяснила решение покинуть группу Ольга Серябкина.

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