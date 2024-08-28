Рэпер Баста закрывает свой магазин одежды с миллионными убытками

Рэпер Баста решил больше не продолжать развивать свой магазин одежды, который не приносил ему выручку. По данным Telegram-канала «Звездач», артист закрывает бизнес.

Источник выяснил, что бренд экс-наставника «Голоса» был убыточный. ООО «Магаз» Баста регистрировал еще в 2010 году, но больших денег компания ему не принесла. Напротив, в 2022 году он ушел в минус на 13 миллионов рублей.

Впрочем, продажа одежды – неединственный и далеко не самый известный бизнес Басты. Артист успешно развивает свой музыкальный лейбл, а также ресторанный бизнес. Кроме того, рэпер не уходит со сцены и зарабатывает на концертах, корпоративах и рекламе.

К слову, сам Баста считает себя довольно скромным и непривередливым певцом. Он делился, что даже в его райдере нет каких-то пунктов с элитным алкоголем и деликатесами. По его словам, он мог бы «шиковать», но не видит в этом смысла. Один раз рэпер попытался внести что-то необычное в требования – 6 порций вареной индейки. Однако сильно пожалел об этом, когда увидел в гримерке «кладбище вареных ног».

Ранее жительница Уфы сообщила об отравлении едой из ресторана Басты.